Российские туристы выбрали Нальчик и Брянск для летнего отдыха

Летом российские путешественники проявили повышенный интерес к ряду городов России, включая Нальчик и Брянск. По данным экспертов сервиса OneTwoTrip, которые изучили данные бронирования гостиниц на летний период 2023, 2024 и 2025 годов, предоставленным «Ленте.ру», наблюдается данная тенденция.

В числе наиболее востребованных направлений оказались Горячий Ключ (Краснодарский край), Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) и Брянск (Брянская область). Помимо этого, в последние два года повышенным спросом пользовались Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), Ростов-на-Дону (Ростовская область) и Сочи (Краснодарский край).

Ранее сообщалось, что Свердловская и Новосибирская области резко стали популярными у иностранцев.