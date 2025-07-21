Свердловская область и Камчатка стали популярными у туристов

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, путешественники из-за рубежа стали проявлять интерес к другим уголкам России. Такие выводы представлены в анализе Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

В частности, туристы отдают предпочтение таким направлениям, как Свердловская и Новосибирская области, Камчатский край, Республика Алтай, Татарстан, черноморское побережье в районе Сочи и республики Северного Кавказа.

В исследовании отмечается, что ожидается рост числа иностранных гостей и в дальневосточных регионах. Авторы поясняют, что, хотя весной в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях наблюдалось снижение числа иностранных туристов по сравнению с прошлым годом, летний сезон должен компенсировать это отставание.

Особое внимание уделяется Калининградской области, где из-за высокого спроса со стороны российских туристов иностранным гостям может не хватить мест.

Ранее сообщалось, что на сочинских пляжах стали штрафовать полуголых отдыхающих.