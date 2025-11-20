Российские туристы застряли в Китае после того, как у них отобрали паспорта за долги

Группа российских туристов оказалась в Китае, когда по завершении поездки им отказали в возвращении паспортов. Задержка произошла в Суйфэньше из-за долгов туроператора перед китайской принимающей стороной. Первоначальная стоимость тура была значительно ниже обычной: трехдневная поездка обычно обходится в сумму от ₽8,1 тыс., но туристы заплатили меньше, пишет Царьград со ссылкой на «ФедералПресс».

Когда пришло время возвращаться на родину, документы забрали и потребовали оплатить задолженность в размере ₽104 тыс. Каждому туристу пришлось внести дополнительно по ₽10,4 тыс., чтобы получить паспорт и возможность выехать.

Выяснилось, что организатор поездки действовал как неофициальный посредник без статуса туроператора и заключал договор напрямую с китайской компанией. Туристы смогли вернуть документы и вернуться в Россию без дальнейших материальных и юридических проблем, однако ситуация вызвала значительный стресс и дополнительные расходы.

