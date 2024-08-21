Российские ученые нашли связь нехватки кислорода с развитием онкологии

Ученые из России нашли связь между гипоксией и развитием онкологии. При этом нехватка кислорода может как помочь в предотвращении рака, так и напротив, увеличить риски. Об исследовании рассказали RT в пресс-службе РНФ.

Устойчивые к гипоксии организмы реже сталкиваются с онкологией кишечника, так как это тормозит развитие опухоли. Однако люди, которые плохо воспринимают нехватку кислорода, имеют уже повышенную склонность к колоректальному раку. Выяснилось это в ходе исследования на мышах. Опухоли образцов, плохо переносящих гипоксию, росли в восемь раз быстрее.

Больший недостаток кислорода начинается по мере развития болезни. Она «включает» ген HIF1A, чья высокая активность провоцирует быстрый рост злокачественной опухоли. Препараты, блокирующие ген, могут сделать прорыв в части лечения онкологии кишечника.

«Наша лаборатория уже работает над поиском биомаркеров в крови, по которым можно будет предсказывать эффективность лечения без изъятия образцов клеток из опухоли. В дальнейшем мы будем изучать особенности развития других типов опухолей у организмов с разной устойчивостью к гипоксии», — рассказала RT руководитель проекта и ведущий научный сотрудник лаборатории иммуноморфологии воспаления Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Джулия Джалилова.

Исследование актуальное и важное, ведь колоректальный рак, он же рак толстой кишки, — это один из самых распространенных видов рака в мире. Его основными причинами являются генетическая предрасположенность, воспалительные процессы, неправильный и губительный образ жизни с обилием вредных привычек.

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