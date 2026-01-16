Российские ученые раскрыли психологические причины женского криминала

Специалисты провели исследование, в ходе которого определили три ключевые группы мотивов, лежащих в основе преступлений, совершаемых женщинами в России, рассказали « Газете.Ru » в КамГУ им. Беринга.

Как сообщили в вузе, к первой категории относятся эмоциональные факторы: месть, страх, ненависть и зависть. По данным исследователей, подобные мотивы формируются из-за особенностей восприятия женщинами жизненных трудностей и склонности к острым эмоциональным реакциям на негативные события. Накопленные обиды, длительные переживания, унижения или пережитое насилие могут со временем приводить к внутреннему напряжению, которое в определенный момент выливается в противоправные действия.

Вторая группа мотивов оказалась наиболее распространенной — это корысть и потребительские установки. На нее приходится свыше 60% всех преступлений, совершаемых женщинами. Эксперты отмечают, что стремление к престижному и зачастую недоступному образу жизни, активно продвигаемому в социальных сетях и медиа, нередко подталкивает к мошенничеству, кражам и различным финансовым махинациям. Усилению этой тенденции способствуют экономические трудности, безработица и ослабление традиционных семейных ценностей.

Третью категорию составляют преступления, связанные с агрессией. Наиболее часто встречается оборонительная агрессия, когда противоправные действия становятся реакцией на реальную или предполагаемую угрозу. В таких ситуациях женщины могут преувеличивать опасность и выбирать незаконные способы защиты себя или близких. Реже фиксируются случаи инструментальной агрессии, при которой насилие используется для достижения определенных целей. Наименее распространенной является враждебная агрессия, характеризующаяся проявлением жестокости без видимых внешних причин.

Кроме того, исследователи выделяют несколько типов преступного поведения по содержанию мотивации. Насильственный тип связан с импульсивными вспышками гнева и жестокости. Корыстный тип определяется доминирующим стремлением к материальной выгоде любыми средствами. Дезадаптивный тип, напротив, характеризуется пассивностью, апатией и неприятием социальных норм.

В университете подчеркнули, что работа по изучению феномена женской преступности будет продолжена. Научный проект реализуется в рамках национальной программы «Молодежь и дети» по поручению Президента Российской Федерации и направлен на разработку эффективных мер профилактики подобных правонарушений.

