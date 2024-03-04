Российские ударные дроны подбили третий танк Abrams на СВО

Дроны российской армии под пугающим названием «Упырь» стали звездами спецоперации, уничтожив уже два американских танка Abrams. KP.RU сообщает, что на самом деле ситуация куда интереснее, ведь было ликвидировано три западных машины.

Журналисты узнали из источника в Минобороны РФ, что американских танков в зоне СВО было подбито три, а не два, как это освещалось недавно в СМИ. Однако во всех случаях российская армия задействовала дроны «Упырь». Все танки американцев умело обездвижили на Авдеевском направлении.

Для ВСУ потеря Abrams не стала единственной. Под Бердычами армия РФ подбила также инженерную штурмовую машину M1150 ABV, созданную на базе того же американского монстра. И здесь снова отличились «Упыри» вместе с гранатометчиками. Полагают, что потеря машины разминирования куда критичнее, чем лишение танков.

Дроны «Упыри» соорудили на Урале энтузиасты при поддержке бизнесмена и госорганов. Разработка особенна тем, что имеет систему ретрансляции и возможность подрыва прямо в воздухе. Беспилотник может поднять боезапас до 3 кг, но при этом даже при максимальной загрузке развить скорость до 100 км/ч, не потеряв управляемости. У ВСУ нет такой техники, что еще одно преимущество на поле столкновения.

При этом Abrams обходится Америке в $6,8 миллионов, а уральские дроны стоят лишь 30-50 тысяч рублей. Даже прибавив в стоимость выстрелы, получится недорого. Однако это пока неофициальные подсчеты в СМИ.

Ранее сообщалось, что второй американский танк был уничтожен в зоне СВО.