Порядка 11 ракетно-бомбовых ударов накануне были нанесены ВС РФ по двум бригадам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Как проинформировал руководитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, удары были точечными и наносились по заранее выявленным разведкой координатам.

По словам Зыбинского, в ударе по скоплениям войск киевского режима под Купянском были задействованы ударные вертолёты и штурмовая авиация.

«На купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки «Запад» нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — цитирует ТАСС Зыбинского.

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