Российские власти пообещали постараться сделать 31 декабря 2026 года выходным днем

Министерство труда постарается сделать так, чтобы 31 декабря 2026 года было объявлено выходным днем. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал глава этого ведомства Антон Котяков, его слова привело РИА Новости.

Министр напомнил, что 31 декабря 2025 года уже объявлено выходным днем. В календаре он уже числится нерабочим.

«И в 2026-м постараемся сделать так же», — указал он.

По словам Котякова, он поддерживает идею делать 31 декабря нерабочим днем при формировании графика трудовых дней. Такое решение позволяет людям подготовиться к семейному празднику, приготовить блюда и накрыть стол.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Антропенко выступил с предложением рассмотреть возможность введения непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая при формировании производственного календаря на 2026 год. По мнению законодателя, такие длинные выходные будут полезны для школьников и студентов. Он сообщил, что к нему часто обращаются с просьбой сделать эти дни непрерывными выходными.