Российские власти урезали финансирование на разработку сетей 5G и 6G

Российские власти планируют выделить лишь 2,25 млрд руб. на развитие критических технологий для оборудования сетей связи 5G Advanced и 6G в течение шести лет, что в десять раз меньше ожидаемых сумм, сообщил журнал Forbes, ссылаясь на источники в телекоммуникационной и IT-сферах.

По информации, в первые три года ежегодное финансирование составит 250 млн руб., а затем — по 500 млн. Дополнительно разработчики должны привлечь аналогичные суммы из внебюджетных источников, что в итоге доведет общий объем до 4,5 млрд руб.

Однако ответственные за проект НИИ радио и «Сколтех» не рассчитывали на необходимость софинансирования. В ходе обсуждений они заявляли о невозможности самостоятельно привлечь средства, сопоставимые с государственными вложениями.

Источники издания отмечают, что чиновники ранее подтверждали полное бюджетное финансирование, поэтому новые условия стали неожиданностью. Кроме того, в 2023 и 2024 годах средства не выделялись из-за вопросов Минфина к проекту.

Из-за финансовых трудностей программу развития сетей пришлось скорректировать. Виталий Шуб, ведущий научный сотрудник «Сколтеха», подтвердил, что разработка стандартов 5G Advanced и 6G в России была значительно сокращена, причем от 6G почти ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка: там будет указана сумма, собранная с жильцов на текущий ремонт.