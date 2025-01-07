В квитанциях ЖКХ появится новая строка расходов

Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев.

В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка: там будет указана суммы, собранная с жильцов на текущий ремонт.

По мнению авторов инициативы, выделение платы за текущий ремонт в отдельный вид платежа позволит жильцам видеть в своих квитанциях отдельные строки, касающиеся сумм, собранных на текущий ремонт, задолженности, а также общей стоимости запланированных и выполненных работ.

Сейчас в квитанциях россиян имеется строка «расходы на содержание и текущий ремонт». Наличие союза «и» создает возможности для недобросовестного поведения УК, так как деньги на текущий ремонт собираются вместе с общими средствами на содержание дома, и жильцы не знают, за что они платят и куда уходят их деньги.

Ожидается, что реализация инициативы сделает расходы управляющих компаний более прозрачными, а качество выполняемых работ улучшится, заключил Кошелев.

Ранее сообщалось о том, что почти 300 фасадов МКД обновили в Подмосковье с начала года по программе капремонта.