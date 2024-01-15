Российские водители столкнутся с лишением прав за сокрытие номеров

Управляющих автомобилем будут наказывать за использование средств, которые видоизменяют номера транспорта или ухудшают их видимость. Об этом «Газете.ru» рассказал адвокат Сергей Радько.

Управление машиной с нечитаемыми номерными знаками наказуемо по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Согласно максимальной санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере 5000 рублей и лишение прав на три месяца. В некоторых случаях документы забирают на месяц.

«Даже если они (номера — прим.ред.) не работают, а просто стоят на машине», — уточнил юрист.

Однако это не значит, что автомобилистов наказывают за грязные номера даже на парковках: такие изменения часто случайные, и, скорее всего, водителю выдадут предупреждение. Однако шторки, рамки и затемнение цветом — это намеренное изменение, за чем и следят более пристально.

Правоохранители могут заподозрить водителя в сокрытии номера машины, если она чистая, а цифры затемнены грязью и налетом. В этом случае допускаются разбирательства и привлечение к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили полтысячи нарушений при содержании территорий.