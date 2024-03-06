Российские военкоры столкнулись с ИИ-угрозами с Украины

Военкоры из России стали получать угрозы с Украины, для которых, как полагают, используют искусственный интеллект. Среди информационно атакованных людей был и военкор Андрей Филатов от RT .

Украинские злоумышленники стали использовать нейросети для угроз в адрес российских военкоров. Проворачивают схемы через подставные виртуальные номера. Если человек берет трубку, то голос начинает говорить заранее записанными фразами.

Телефонные звонки еще относительно несерьезная угроза, ведь даже Владлен Татарский при жизни получал их на протяжении всей деятельности военкора. Гораздо опаснее ситуация становится, когда злоумышленники добираются до личных данных жертвы, таких как банковский счет. RT отмечает, что как раз у одного из военкоров заблокировали карту, причем через российский банк. Сейчас телеканал разбирается в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали мошенников, которые вымогали деньги у пенсионера.