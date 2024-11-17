Военные силы России смогли заблокировать группы украинских боевиков в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном канале 17 ноября.

В Ольговской роще «на ура» поработала группировка войск «Север» ВС России. Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения ВСУ были блокированы в районе. Таким образом противнику снизили маневренность.

При этом украинские военные пытались прорваться из «котла» группами по 15-20 человек, но у них не получилось.

За последние сутки ВСУ потеряли до 300 живой силы в общей сумме, в Курской области уничтожили 80 националистов. Около 40 человек из украинской армии получили ранения, многих на месте бросили товарищи без проведения эвакуации и медпомощи.

«Кроме того 24 украинских боевика взяты в плен. В настоящее время продолжается зачистка данного района и ликвидация оставшегося противника», — заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что известная журналистка стала жертвой украинского дрона-камикадзе в Курской области.