По данным Министерства обороны РФ, российские бойцы освободили село Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на сводку оборонного ведомства.

В ведомстве объявили, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ. За операцию по успешному освобождению отвечали бойцы подразделений южной группировки.

В Харьковской области подразделения «Севера» также нанесли удар. В результате этого уничтожен склад беспилотников и боеприпасов, принадлежащих ВСУ. Потери украинских войск составили до 45 военнослужащих, о чем в четверг, 17 октября, проинформировало РИА Новости.

Ранее российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР.