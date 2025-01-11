ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике на Кураховском направлении. Об этом проинформировали в субботу, 11 января, в пресс-службу Минобороны России.

Сообщается, что во взятии под контроль важного населенного пункта в Донецкой народной республике принимали участие войска группировки «Центр».

«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны также заявили, что российские военные атаковали инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают деятельность Вооружённых сил Украины и военно-промышленного комплекса. С помощью систем противовоздушной обороны было сбито пять реактивных снарядов HIMARS и 181 беспилотный летательный аппарат.

По данным Министерства обороны России, потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1400 человек.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 85 дронов ВСУ над РФ.