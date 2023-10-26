Российские военные отбили пять атак ВСУ у Курдюмовки, ликвидировав более 500 украинских боевиков

Руководитель пресс-центра группировки «Юг» российских войск Вадим Астафьев проинформировал о последних новостях с передовой на Донецком направлении.

По его словам, ВС РФ отбили не менее пяти атак украинских боевиков в районе Курдюмовки, а также некоторых других населенных пунктов. Астафьев сообщил, на указанном участке фронта в зоне СВО враг потерял более 500 человек личного состава.

«Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки, противник потерял более 500 военнослужащих», - цитирует Астафьева РИА Новости.

Собеседник агентства также сообщил о результатах контрбатарейной борьбы. Со слов Астафьева, были уничтожены вражеские 105-миллиметровое орудие M119, 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», три боевые бронемашины и один танк.

Ранее сообщалось, что за последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2.