Рост числа потерянный на поле боя поставленных Западом в ВСУ танков противоречит общему успеху украинской армии. На это указал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По информации колумниста, только за последние несколько дней украинские военные лишились сразу трех своих танков Leopard 2 германского производства.

«За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2», — пишет Экс.

Обозреватель констатировал, что произошедшее стало самой внушительной разовой потерей ВСУ поставленных западных танков с момента начала контрнаступления в начале июня.

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