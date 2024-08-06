Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области

В ходе боевых действий ВС РФ уничтожили бронетехнику противника, пытавшегося пересечь государственную границу. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях военкор Юрий Котенок.

По словам военного корреспондента, украинские силы действуют небольшими группами в Суджанском районе, ведя наступление в направлении населенных пунктов Гончаровка и Куриловка. Кроме того, украинские военные скрытно рассредоточены в посадках Шосткинского района Сумской области, готовясь к вторжению на российскую территорию.

Выявленные места дислокации украинских войск подвергаются ударам со стороны Вооруженных сил РФ. Кроме того, врио губернатора Курской области Роман Смирнов опроверг информацию о прорыве противника на территорию региона и призвал жителей не поддаваться на провокации, а также сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области сохраняется напряженная обстановка из-за ударов ВСУ.