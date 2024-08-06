В Курской области сохраняется напряженная обстановка из-за ударов ВСУ

Регион подвергается массированным атакам вражеских беспилотников, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов на своей странице в социальных сетях.

В настоящее время Курская область находится под прицелом украинских военных. Регион сталкивается с массированными атаками беспилотных летательных аппаратов. Также противник совершает попытки прорыва государственной границы.

Смирнов находится в районах, пострадавших от действий ВСУ. Также он отправил своих заместителей для оказания помощи жителям и оценки нанесенного ущерба. Все решения принимаются на месте – в оперативном порядке.

Несмотря на напряженную обстановку, Смирнов заверил, что ситуация находится под контролем. Он призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации и незамедлительно сообщать о любых подозрительных предметах или лицах по телефону 112.

Ранее украинские СМИ выдали взрыв на подстанции в Волгограде как удачную атаку ВСУ.