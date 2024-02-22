Российские военные полностью освободили населенный пункт Победа
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Минобороны России сообщает о полном освобождении еще одного населенного пункта на донецком направлении от украинских боевиков. Подробности рассказало РИА Новости.
Сообщается, что подразделения Южной группировки российских войск улучшили положение российской армии по переднему краю, освободив от украинских боевиков село Победа в Донецкой Республике.
Также в ведомстве уточнили, что военнослужащие смогли улучшить свое положение не только за счет освобождения населенного пункта, но и благодаря результативному удару по трем бригадам украинской армии возле Новомихайловки и Красногоровки – еще двух расположенных в ДНР поселений.
В результате атаки украинские войска потеряли больше 400 единиц живой силы, танк, три бронемашины, пять автомобилей и польские артиллерийские установки, также противник лишился гаубицы.
Наступление российских войск продолжается. В последние несколько месяцев Россия достигла особых результатов, оттесняя ВСУ и освобождая поселения.