Минобороны России сообщает о полном освобождении еще одного населенного пункта на донецком направлении от украинских боевиков. Подробности рассказало РИА Новости .

Сообщается, что подразделения Южной группировки российских войск улучшили положение российской армии по переднему краю, освободив от украинских боевиков село Победа в Донецкой Республике.

Также в ведомстве уточнили, что военнослужащие смогли улучшить свое положение не только за счет освобождения населенного пункта, но и благодаря результативному удару по трем бригадам украинской армии возле Новомихайловки и Красногоровки – еще двух расположенных в ДНР поселений.

В результате атаки украинские войска потеряли больше 400 единиц живой силы, танк, три бронемашины, пять автомобилей и польские артиллерийские установки, также противник лишился гаубицы.

Наступление российских войск продолжается. В последние несколько месяцев Россия достигла особых результатов, оттесняя ВСУ и освобождая поселения.