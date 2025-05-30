Российские военные получили 15 млн руб. за ликвидацию американского истребителя F-16

Российские бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили денежное вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый сбитый истребитель США F-16.

Сертификаты на соответствующую сумму вручили 12 военным. Об этом со ссылкой на компанию «Форэс» сообщает ТАСС.

Каждый из двенадцати бойцов внес лепту в ликвидацию американского истребителя. Компания не отказалась от данного ранее обещания и передала солдатам вознаграждение.

Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования.

Ранее сообщалось о том, что США передают Украине истребители F-16 со свалки.