Российские военные получили 15 млн руб. за ликвидацию американского истребителя F-16
Российские военные получили 15 млн руб. за сбитый истребитель США F-16
Фото: [pxhere.com]
Российские бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили денежное вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый сбитый истребитель США F-16.
Сертификаты на соответствующую сумму вручили 12 военным. Об этом со ссылкой на компанию «Форэс» сообщает ТАСС.
Каждый из двенадцати бойцов внес лепту в ликвидацию американского истребителя. Компания не отказалась от данного ранее обещания и передала солдатам вознаграждение.
Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования.
Ранее сообщалось о том, что США передают Украине истребители F-16 со свалки.