Российские военные после миссии в Сирии отправились прямиком на СВО

Бойцы ВС России Слепой и Байкал рассказали Александру Пискунову из RT, как были в Сирии, когда началась СВО. Они смогли присоединиться к своим и помочь отстаивать интересы Родины.

Толком не передохнув военные рванули помогать своим на спецоперации. Слепой находится на службе уже шестой год. Он профессионально занимается обнаружением целей с дрона. Его сослуживец Байкал имеет стаж в девять лет, и обнаруженные цели уничтожает. Однако не только военный процесс объединил солдат, но и любовь к родиным просторам. Их бойцы оказались готовы защищать даже сразу после миссий в Сирии.

Оба военных получили максимально мощную физическую подготовку, хотя по сути являются операторами БПЛА.

«Ты заступаешь на позицию, берешь с собой только FPV штук 40, а это еще 40 батарей. Плюс 40 всяких боеприпасов нужно: и осколочные, и кумулятивные, и зажигательные — всякие разные, потому что, заступая на позицию, ты еще не знаешь, какая цель тебе попадется», — объяснил Байкал.

Военные после того, как узнали о начале СВО, попытались вернуться из Сирии и помочь. Однако пустили их на службу в этой зоне спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что краснодарец вернулся на спецоперацию, несмотря на протез и престижную работу на гражданке.