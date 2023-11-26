Российские военные сбили три украинских самолета за сутки

В Минобороны России опубликовали традиционную статистику из зоны спецоперации за сутки. Официальное сообщение появилось в канале ведомства 26 ноября.

По данным пресс-службы, российским военным за сутки удалось сбить три украинских самолета (Миг29 в Днепропетровской области и два Су-27 над Херсоном).

Помимо этого, ВС РФ перехватили 17 реактивных снарядов HIMARS и уничтожили сразу 53 БПЛА ВСУ как над территориями Луганской и Донецкой Народных Республик, так и над Херсонской и Харьковской областями.