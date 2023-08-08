Силы группировки «Восток» успешно противодействуют любым наступательным потугам украинских боевиков хоть как-то закрепиться на подступах к населенному пункту Урожайное в Донецкой народной республике, проинформировал руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, противник идет в бой большими силами, однако его тактика выставлять пехоту в виде пушечного мяса обречена на провал изначально. А для вражеской бронетехники в ВС РФ всегда припасена артиллерия.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», - цитирует Чехова РИА Новости.

Также севернее Владимировки под Угледаром артиллерийским огнем ликвидирован склад оружия и пункт временной дислокации украинских боевиков. А севернее Никольского метким огнем из гаубих уничтожен украинский боевой минометный расчет.

«Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК "Верба" уничтожен БПЛА самолетного типа "Фурия», - добавил Чехов.

Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.