Армия России успешно продвигается по всей линии фронта. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, достаточно серьезный успех зафиксирован сразу на двух направлениях: Купянском и Артемовском. Также идет существенное продвижение на донецком участке Донецкого фронта.

«Там действительно сейчас мы пошли вперед, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось. Оно не такое быстрое, потому что мы бережем, прежде всего, личный состав и свою технику», — цитирует Гагина РИА Новости.

Он добавил, что продвижение российских военнослужащих на Донецком направлении сопровождается активной поддержкой пехоты артиллерией и авиацией.

Ранее полковник Макгрегор заявил об своей уверенности, что ВС РФ могут взять Одессу и Харьков.