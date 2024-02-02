Российские военные выбили ВСУ под Авдеевкой в рамках секретной операции

Укрепрайон «Царская охота» считается южными воротами в Авдеевку. Ранее это место было мощным неприступным фортом ВСУ, однако так оказалось только вверху. Российские бойцы нашли подземный путь, который помог им в секретной миссии. Подробности рассказал военкор KP.RU Коц.

Труба под укрепрайоном помогла военным пробраться на вражескую территорию, несмотря на трудности. Разведчики столкнулись с кучей хлама, сточными водами, ледяной водой по грудь и нехваткой кислорода. Попутно российским военным приходилось заваривать прохудившиеся швы трубы, чтобы не столкнуться с течью и затоплением. Никто не услышал их работ, так как наверху в это время работала артиллерия. В общей сложности лаз расчищали на протяжении нескольких недель.

Это время помогло собрать как можно больше информации. Наверху также работали товарищи «подземников», которые разведали обстановку в укрепрайоне. К моменту завершения работ с трубой ВС РФ знали все, в том числе и смены противников по минутам. Выбравшись уже в «Царской охоте», ликвидировали дозорных и наблюдательные пункты. Немало ВСУшников сдались в плен. Отбивать атаки и продвигаться наверху помогали также бойцы из отряда «Ветераны». Участвовали штурмовики, саперы и артиллеристы, прикрывающие спины товарищей.

Украинская сторону потерю «Царской охоты» не признает, хотя российские военные продвинулись к микрорайону «9-й квартал» на южной окраине Авдеевки. Без секретной операции в подземных ходах этого было бы достичь гораздо труднее. Можно сказать, что бойцы совершили по-настоящему «ювелирную» работу прямо под носом противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ тщательно готовились к атаке на самолет с пленными в Белгородской области.