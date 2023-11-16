Российские военные выловили 60-килограмового толстолобика в зоне СВО

Видео улова российских бойцов попало в сеть и стало вирусным. На кадрах военные показывают рыбину, которая, как они утверждают, весит не менее 60 килограммов.

Где именно это произошло не уточняется. Сам же толстолобик оказался таким огромным, что бойцам его пришлось тащить на носилках.

Ранее сообщалось, что украинский пленный со словами «кинули как мяса кусок» отказался от обмена и решил остаться в РФ.

А президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на бесполезность хваленых американских танков Abrams в противостоянии с ВС РФ.