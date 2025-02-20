Российские военные взяли под контроль опорные пункты в Сумской области

ВС РФ, которые накануне зашли из Курской области на Украину, взяли под свой контроль первые опорные пункты в Сумской области. О данном факте в своем телеграм-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Военблогер уточнил, что российские военные стали теснить ВСУ и предприняли попытку зайти на территорию украинского села Новенькое.

«По состоянию на утро сегодня мы были на северной окраине села. Но формально, да, первые опорники на территории Сумской области (...) мы здесь взяли», — написал Подоляка.

Он констатировал, что в регионе продолжают идти тяжелые бои, так как неприятель продолжает оказывать упорное сопротивление.

Ранее стало известно, что российские военные нашли мирных жителей в одном из подвалов на территории Курской области. Украинцы не просто запугивали граждан, а еще закрывались ими от обстрелов российских военных. Кроме того, была найдена различная военная техника, в том числе минометы и батареи для беспилотных летательных аппаратов.