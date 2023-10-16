Российские военные заняли опорные пункты в Харьковской области

Российские военнослужащие заняли опорные пункты в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказал глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, вооруженным силам России удалось выбить боевиков Украины с их позиций в районе Синьковки. Теперь российская армия заняла новые опорные пункту. Ганчев отметил, что достичь высоких результатов удалось за счет слаженных действий российской армии и планомерной работы вооруженных сил. Теперь военные занимают более удобные позиции, а украинские войска вынуждены уйти с захваченных точек.

Также глава администрации заметил, что боевики Украины стали чаще открывать огонь по территориям, находящимся под контролем России. Обстрелу подвергаются Таволжанка, Воробьевка, Ольшаны и станция Тополи.