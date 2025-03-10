Вооруженные силы России во время сражений за Красноармейск зашли на территорию Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Ранее он рассказывал информационному агентству о том, что украинские военные, готовясь отступить, полностью заминировали центр Красноармейска. При этом командиры уехали из населенного пункта, а пункты управления перенесли в юго-восточную часть страны.

По словам Водолацкого, Красноармейск был взят нашими войсками «в жесткие клещи», а находящейся на южной стороне бойцы сумели зайти в Днепропетровскую область.

«Там сегодня переброшены дополнительные формирования и ВСУ, и нацбатальонов, и, самое главное, так называемых наемников. Это, в принципе, те же самые регулярные подразделения из Франции, Англии, Германии, которые сегодня воюют на стороне режима Зеленского», — подчеркнул собеседник информационного агентства.

Красноармейск представляет для Вооруженных сил Украины важное значение, так как является узлом снабжения группировки войск на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее экс-боец «Вагнера» предостерег французские власти от отправки своих военных в Курскую область, после посещения которой европейцев может просто не остаться.