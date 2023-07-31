Российские войска нанесли удары по украинским военным у Антоновского моста в Херсоне

Армия России продолжает успешно наносить удары по ВСУ в районе Антоновского моста под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

Как рассказал собеседник агентства, обстановка на указанном участке фронта с каждым днем меняется в пользу российской группировки войск «Днепр».

«В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады - во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста», - рассказал он.

Напомним, 29 июля в ходе беседы с журналистами президент России Владимир Путин прокомментировал ход украинского контрнаступления, подчеркнув, что ВСУ на всех участках линии соприкосновения остановлены и отброшены.

Ранее Владимир Рогов сообщил об уничтоженной бригаде ВСУ на Времевском направлении.