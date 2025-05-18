Российские войска освободили населенный пункт Богатырь на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщается в обновленной сводке Минобороны РФ.

Таким образом, российское оборонное ведомство подтвердило ходившие последние дни слухи о взятии Богатыря. В Сети на этот счет с российской и украинской сторон появлялась противоречивая информация.

Отметим, что населенный пункт Богатырь находится у самой границы ДНР с соседней Днепропетровской областью Украины.

«Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР», — сообщили в Минобороны.

Министерство обороны Российской Федерации также информирует о том, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны успешно перехватили семь управляемых авиационных бомб JDAM и семьдесят пять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Кроме того, были нанесены удары по скоплениям украинских войск в 139 различных районах.

По информации Министерства обороны, за последние 24 часа Вооруженные силы Украины понесли потери в размере примерно 1245 военнослужащих в результате успешных действий российских подразделений.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в утренние часы ликвидировали четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.