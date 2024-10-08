ВС РФ освободили Золотую Ниву в Донецкой Народной Республике, улучшив свое тактическое положение. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению оборонного ведомства, группировка «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР.

В ходе боевых действий восточная группировка нанесла удар по украинским формированиям и бригадам территориальной обороны в районах Великая Новоселка, Доброволье, Зеленое Поле и Новополь. Это позволило российским войскам освободить стратегически важный населенный пункт в Донецкой Народной Республике и укрепить свои позиции в указанном регионе.

Ранее в ВСУ заявили о движении Украины к полному поражению. Находящиеся на передовой украинские военные понимают, насколько плохо у них обстоят дела, заявляя о неизбежности разгрома страны.