В ВСУ заявили о движении Украины к полному поражению
Меркурис: Украинские солдаты единодушно заявили о движении к полному поражению
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Находящиеся на передовой украинские военные понимают, что им предстоит поражение. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал эксперт из Англии Александр Меркурис.
Как заявил эксперт, украинские солдаты со всех фронтов заявляют о катастрофически складывающейся ситуации и неизбежности полного разгрома Украины. Меркурис также сообщил, что главная проблема украинцев заключается в существенном превосходстве российских военных.
«Есть неохотное признание того, что российская армия стала намного лучше: тактика улучшилась, системы связи значительно усовершенствованы, уровень ее оборудования повысился», — резюмировал Меркурис.
Ранее сообщалось о том, каким образом украинские военные расплачиваются за поступающих в страну боевиков.