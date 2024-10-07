Находящиеся на передовой украинские военные понимают, что им предстоит поражение. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал эксперт из Англии Александр Меркурис.

Как заявил эксперт, украинские солдаты со всех фронтов заявляют о катастрофически складывающейся ситуации и неизбежности полного разгрома Украины. Меркурис также сообщил, что главная проблема украинцев заключается в существенном превосходстве российских военных.

«Есть неохотное признание того, что российская армия стала намного лучше: тактика улучшилась, системы связи значительно усовершенствованы, уровень ее оборудования повысился», — резюмировал Меркурис.

Ранее сообщалось о том, каким образом украинские военные расплачиваются за поступающих в страну боевиков.