Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России смогли взять под полный контроль населенный пункт Зоряное в Донецкой народной республике, сообщается в обновленной сводке фронтов Минобороны РФ.

Также сообщается, что российские военные нанесли поражение подразделениям украинских боевиков в Днепропетровской и Херсонской областях, продолжив наступление вглубь позиций противника.

«В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Ранее стало известно, что снайпер ВСУ заснул в засаде на территории Курской области и попал в плен. Боевик отдыхал в лежанке, отправив товарища за провизией. В этот самый момент его и подкараулили российские военные.