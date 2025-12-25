Российские врачи назвали топ-10 самых необычных предметов, извлеченных из пациентов

Столичные врачи раскрыли шокирующую статистику о том, какие самые необычные предметы им приходилось извлекать из пациентов. Публикация с топ-10 самых неординарных случаев появилась в телеграм-канале «Московская медицина» департамента здравоохранения города.

В список вошли сосиска, семечка, рыбная кость, нож, батарейка, гелиевый шар, монета, арахис, иголка. Наибольшее удивление у врачей вызвали 38 магнитов, находившихся в пациенте некоторое время.

Специалисты отметили, что каждый из этих предметов представлял опасность для здоровья и мог привести к непроходимости кишечника, перфорации (прободению) стенок органов, кровотечению или тяжелому отравлению, поэтому при подобных инцидентах нужно оперативно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что врачи в Люберцах восстановили пациенту кровоснабжение ног, используя 50-сантиметровый искусственный сосуд.