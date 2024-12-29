В России установили минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Минпросвещения установило минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы на следующий учебный год. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что по большинству предметов они не изменились.

Больше всего баллов российским школьникам нужно будет набирать по информатике – 44. По русскому языку и обществознанию учащимся нужно будет набрать 42 балла. По литературе и географии достаточно преодолеть порог в 40 баллов, по математике, химии, физике и биологии – в 39. По истории нужно набрать 35 баллов.

Минимальные баллы распространяются на все высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки.

Ранее сообщалось о том, что выпускникам колледжей хотят запретить поступать в вуз без сдачи ЕГЭ.