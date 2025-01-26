Российские вузы увеличили число бюджетных и платных мест

Как сообщает ТАСС, многие университеты увеличили число бюджетных и платных мест.

До 20 января российские вузы, согласно приказу Минобороны, должны были утвердить свои правила приема и опубликовать информацию о количестве контрактных мест.

В 2025-2026 учебном году их объем превысит 619,1 тысячи.

Так, в РАНХиГС число бюджетных мест увеличилось на 11%, а в РЭУ им. Плеханова общее число мест увеличилось на 18%.

Изменения коснулись и состава некоторых программ. Так, из некоторых из них исключили иностранный язык.

С 2026 года вводится обязательный экзамен по физике для всех инженерных направлений, а МГТУ требует физику без альтернативы.

Ранее сообщалось о том, что в школах РФ могут ввести интегральные оценки.