Российские журналисты пожаловались на плохой интернет на Аляске

Ася Мишнова, продюсер RT, поделилась информацией о ситуации на стадионе в Анкоридже, где были размещены российские журналисты. Она отметила, что условия проживания далеки от идеальных.

Согласно ее заявлению, количество розеток в помещении, где живут журналисты, крайне недостаточно, а качество интернет-соединения оставляет желать лучшего.

«Все оборудование… мы вынуждены заряжать из собственных запасов пауэрбанков… Интернет очень медленный», — пожаловалась она.

Несмотря на неудобства, связанные с бытовыми условиями, российские журналисты не теряют чувства юмора. Ася рассказала, что всех развеселил перевод слова «лампы», которое было обозначено как «огни».

Ранее сообщалось, что немецкой редакции RT не хватило мест на стадионе в Анкоридже.