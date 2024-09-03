Российских авиаперевозчиков начнут наказывать за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа

К авиакомпаниям в России станут предъявлять рестрикционные меры за нарушение установленных норм перевозки ручной клади на борту самолета, приводится в ответе от Минтранса сенатору Совета Федерации Айрату Гибатдинову, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что санкции за нарушения компаниями правил перевозки пассажиров, а также багажа и ручной клади будут прописаны в новой редакции КоАП России. Гибатдинов напомнил, что пока в законодательстве РФ не предусмотрена любая ответственность за нарушения в данной сфере.

«Внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади зачастую становится предметом дискуссий в обществе», — сетует законодатель.

Ранее мы сообщали, что в Кремле назвали авиадебоширов «дебилами», призвав наказывать их миллионными штрафами.