В Кремле назвали авиадебоширов «дебилами», призвав наказывать их миллионными штрафами

Спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов назвал проблему нарушения порядка на борту самолета довольно острой и требующей принятия ужесточительных мер.

В интервью изданию aif.ru Иванов отметил, что для успешной борьбы с теми, кто любит похулиганить на борту, необходимо кратно увеличивать штрафы. По словам Иванова, только за первую половину нынешнего года было зафиксировано порядка 3 тысяч подобных случаев. И количество хулиганств на борту только растет, констатировал он.

«Незапланированные взлет-посадка — это больше миллиона рублей убытка. А максимум, сколько могут присудить авиадебоширу, из-за которого пришлось сажать самолет — 500 тысяч. Значит, надо сделать штраф в несколько миллионов», — считает Иванов.

Он подчеркнул, что опоздавшие из-за авиадебошира на стыковочный рейс пассажиры должны иметь получить законодательное право предъявлять финансовый иск, чтобы как можно сильнее разорить смутьяна.

«Также нужно создать единую базу для всех компаний, и вносить туда нарушителей не на год, а минимум на три. Если, конечно, мы хотим бороться с авиадебоширами по-настоящему. А по-другому, извините, с этими дебилами нельзя», — заключил спецпредставитель президента.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Сочи Airbus экстренно посадили в Минводах.