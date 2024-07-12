Российских губернаторов предложили штрафовать за опасные сорняки

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для глав регионов, которые не следят за устранением опасных сорняков, таких как борщевик, на муниципальных территориях. Об этом пишет URA.RU .

Предложение о введении штрафов ввели депутаты ЛДПР. Они внесли в ГД пакет документов на рассмотрение. Согласно инициативе, невнимательных губернаторов могут штрафовать от 20 до 50 тысяч рублей. Особенно это коснется глав регионов, где плохо следят или не следят вовсе за произрастанием борщевика Сосновского. Известно, что растение способно оставлять ожоги и является ядовитым. По этой причине их нужно огородить от граждан, особенно детей и животных.

«Так мы хотя бы замотивируем государство следить за порядком на своих землях. Обязательно будем добиваться принятия решения на федеральном уровне», — прокомментировал URA.RU замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, один из инициаторов проекта.

Подобные меры уже действуют в России, но распространяются лишь на гражданские лица.

Ранее сообщалось, что кузбассовцам пригрозили штрафами за сбор шишек.