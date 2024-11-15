Российских туристов на Филиппинах испугали смертельно опасные змеи

Смертоносные морские змеи вызывают страх у российских туристов на Филиппинах, из-за чего многие отказываются от активного отдыха и даже возвращают свои путевки, сообщил SHOT.

Согласно сообщениям, отдыхающие на Филиппинах все чаще встречают в воде змею, которая считается одной из самых опасных в мире — укус может оказаться смертельным.

Туристы рассказывают, что обычно эти животные двигаются по дну или закапываются в песок, и можно случайно наступить на них.

Иногда змеи выплывают на поверхность, что еще больше тревожит отдыхающих: они быстро плавают и могут неожиданно появиться рядом с дайверами. Самцы могут проявлять агрессию во время спаривания.

Пораженные увиденным туристы стараются держаться подальше от местной фауны и предпочитают проводить время у отельных бассейнов, чтобы не столкнуться с опасным существом.

Туроператоры сообщают, что подобные отказы от путевок случаются. Чаще всего агенты заранее информируют клиентов о возможных опасностях в экзотических странах, что приводит к выбору других курортов.

Ранее сообщалось, что почти 15 человек стали жертвами мощного тайфуна «Карина» на Филиппинах.