Российских туристов предупредили о рисках использования дронов в Европе

Отпуск с дроном за границей может обернуться серьезными проблемами, если не изучить местные законы, предупредил российских туристов портал Rusamara.com.

Недавний случай в испанском городе Пуэрто-де-ла-Крус показал, насколько строго европейские страны следят за использованием беспилотников. Турист, запустивший дрон во время морского шествия, сразу привлек внимание полиции.

Выяснилось, что у него не было ни лицензии пилота, ни страховки, ни даже базового понимания испанского законодательства. В результате инцидента устройство конфисковали, а дело передали в Государственное агентство по безопасности полетов.

В Испании законы о дронах одни из самых жестких в Европе. Для совершения полетов необходимо зарегистрироваться, пройти обучение, оформить страховку и нанести на аппарат идентификационный номер.

Штрафы варьируются от €60 за мелкие нарушения до €225 тыс., если дрон создал угрозу людям или нарушил воздушное пространство. Полеты запрещены в городах, над скоплениями людей и вблизи аэропортов.

Другие популярные у туристов страны тоже устанавливают строгие ограничения. В Турции нельзя запускать дроны рядом с военными объектами, аэропортами и историческими памятниками. В Марокко, Египте, Кубе и Саудовской Аравии действуют еще более жесткие меры – вплоть до полного запрета на ввоз дронов без специального разрешения.

