Военный призыв может стать круглогодичным

Депутаты Госдумы предложили сделать призыв на военную службу круглогодичным, хотя отправлять новобранцев в части по-прежнему будут дважды в год — весной и осенью. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты Госдумы предложили реформировать систему призыва на военную службу. Согласно новому законопроекту, призывные мероприятия будут проводиться круглый год, хотя отправка новобранцев в войска сохранится в традиционные сроки — весной и осенью.

Инициатива, внесенная главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым, предполагает значительные изменения в работе военкоматов. Если сейчас призыв ограничен двумя периодами в год (апрель–июль и октябрь–декабрь), то по новым правилам медицинские освидетельствования и заседания призывных комиссий смогут проводиться непрерывно с января по декабрь. При этом непосредственно отправлять призывников в части будут по-прежнему дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Особые условия предусмотрены для отдельных категорий граждан. Сельские жители, занятые на полевых работах, смогут быть призваны только с 15 октября. Для педагогических работников установлен период с 1 мая по 15 июля, а для жителей Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Авторы законопроекта утверждают, что нововведения позволят равномернее распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество отбора. В пояснительной записке отмечается, что текущая система создает пиковые нагрузки на военкоматы в периоды призывных кампаний. Если закон будет принят и подписан президентом, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее стало известно, что зарплаты военных и силовиков проиндексируют выше ожидаемого.