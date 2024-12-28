Российский аналог AppStore стал популярнее за полтора года

Глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с ТАСС рассказал , что отечественный магазин приложений RuStore обогнал количеству пользователей AppStore в России. Также отечественный сервис стал популярен в других странах СНГ.

RuStore серьезно увеличил аудиторию за полтора года. По словам министра Шадаева, установили приложение на более 80 млн устройств. На конец 2024 года на отечественной платформе доступно не меньше 50 тысяч приложений. При этом больше четверти из них от китайских и японских разработчиков.

Как отметили в цифровом ведомстве, Китай в пять раз увеличил инвестиции в продвижение своих приложений: в RuStore китайцы вложили не меньше 60 млн рублей.

Плюсом отечественного сервиса стало то, что россиянам оказались доступны многие приложения, недоступные за рубежом. Это приложения банков, Госуслуги, маркетплейсы и другие.

«За год пользователи скачали приложения и игры более 300 млн раз. Сегодня можно уверенно и смело сказать, что совместно с VK и отраслью нам удалось с нуля создать успешный и качественный продукт, в котором заинтересованы и пользователи, и бизнес», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что санкции могли снизить количество россиян с IPhone. Однако по мнению блогера Васильева, граждан ничто не остановило от покупок и использования зарубежных смартфонов.