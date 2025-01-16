Российский аукционный дом продал крупный торговый центр в Петербурге

Компания «Нордфасад», принадлежащая Борису Барскому и Владимиру Лапушкину, приобрела 100% долю в ООО «ТРК-Петербург-2», которое владеет торгово-развлекательным центром «Июнь» на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Изменения были внесены в ЕГРЮЛ 14 января, сообщил РБК.

Ранее это юридическое лицо находилось в собственности АО «Регионы». ТРЦ был передан Сбербанку в счет погашения долгов и оставался на продаже более трех лет. Продажа стала возможна лишь после значительного снижения стартовой цены почти в два раза.

Весной 2021 года Сбербанк, получив в качестве погашения 19 торговых центров в разных городах России, включая сеть из 14 ТЦ «Сибирский городок» и 5 ТЦ «Июнь», выставил их на продажу.

Среди активов находились права требования долгов к ООО «ТРК-Петербург-2» за построенный в 2006 году ТРЦ «Июнь», сумма составила 4 млрд руб. Этот объект общей площадью 65,7 тыс. кв. м, из которых 40 тыс. кв. м — арендуемая площадь, расположен на участке в 3 га рядом с парком Малиновка.

Инвесторы не проявили интереса к такому предложению, и на следующих торгах цена была снижена на 269 млн руб., однако это также не привело к продажам.

Изначально аукционы проводились через электронную торговую площадку «Сбер А», но после ряда неудачных попыток было решено привлечь Российский аукционный дом (РАД) для организации новых торгов.

Ранее сообщалось, что подростку оторвало кисть из-за взрыва петарды в ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде.