Российский боец голыми руками поймал вражеский FPV-дрон
RT: боец ВС РФ голыми руками поймал FPV-дрон с боекомплектом и разбил его
Фото: [Посещение губернатором производства боевых дронов в Жуковском/Медиасток.рф]
На Харьковском направлении российский военный совершил смелый и крайне опасный поступок — голыми руками поймал украинский FPV-дрон, оснащенный боевым зарядом. Запись момента появилась в Telegram-канале RT.
Дрон летел в сторону группы российских бойцов, но один из военных, не раздумывая, схватил аппарат в воздухе. После этого он с силой ударил его о дерево, полностью выведя из строя.
«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — признался военный товарищам.
FPV-дроны активно используются в зоне СВО для точечных атак. Перехватить такой аппарат вручную почти невозможно из-за высокой скорости и маневренности. Случай с российским бойцом стал редким примером молниеносной реакции.
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