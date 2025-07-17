Российский боец голыми руками поймал вражеский FPV-дрон

Дрон летел в сторону группы российских бойцов, но один из военных, не раздумывая, схватил аппарат в воздухе. После этого он с силой ударил его о дерево, полностью выведя из строя.

«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — признался военный товарищам.

FPV-дроны активно используются в зоне СВО для точечных атак. Перехватить такой аппарат вручную почти невозможно из-за высокой скорости и маневренности. Случай с российским бойцом стал редким примером молниеносной реакции.

Ранее сообщалось, что жительница Якутии вскрыла гроб мужа-военного и обнаружила чужое тело.