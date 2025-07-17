Жительница Якутии обнаружила чужое тело в гробу мужа-военнослужащего

Жительница Нерюнгринского района Якутии обнаружила, что в цинковом гробу ее мужа, который участвовал в специальной военной операции, находится тело другого человека. Об этом сообщил якутский интернет-ресурс «Тайга Пост».

Как поделилась вдова военнослужащего Наталья, ее супруг Михаил был отправлен на спецоперацию в сентябре 2022 года, когда в стране началась частичная мобилизация, и успешно исполнял свои боевые задачи до 2025 года. В июне Наталья узнала о его смерти и ожидала, что тело будет доставлено из Ростова-на-Дону в Якутию, после чего начала подготовку к похоронам.

Когда Наталья находилась в морге города Нерюнгри и готовилась к последнему прощанию, она заметила, что в гробу лежит не ее муж, а неизвестный мужчина. Женщина отметила, что этот человек был значительно старше и имел татуировки, которые ее муж никогда не показывал. Она и другие родственники Михаила единодушно пришли к выводу, что в морг Нерюнгри привезли не его тело.

Сотрудники ростовского морга признали свою ошибку, но вскоре Наталья получила звонок от человека, который представился военным и потребовал похоронить доставленное тело. Она предположила, что именно он мог идентифицировать тело в Ростове-на-Дону.

Наталья сообщила, что отказалась выполнять его требование, и началась проверка, в ходе которой была взята ДНК. В конечном итоге тело неизвестного осталось в Нерюнгри без внимания, а остатки ее мужа Михаила до сих пор не доставлены на родину.

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