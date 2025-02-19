Российский боец обескуражил ВСУ угоном подбитой бронемашины

Боец «Эспаньолы» рассказал RT , как угнал боевую машину пехоты (БМП) на глазах у противника, хотя техника была серьезно подбита.

Механик с позывным Зарик находится на СВО с 2022 года. Он активно выступал на Запорожском направлении, а затем решился вступить в подразделение «Эспаньола». Летом 2023 года с бойцом произошел забавный случай, в котором ему пригодились все знания о технике.

По словам Зарика, его группа возвращалась с миссии, но неожиданно увидела подбитый БМП украинской армии. К транспорту осторожно подобрались, решив проверить, в каком состоянии машина.

«Когда я завел ее, она была неуправляема — работали только первая и задняя передачи. На свой страх и риск поехали до нашей полосы», — вспоминает Зарик.

При этом все произошло под носом у противника. Украинские военные удивились и поначалу не поняли, как могла поехать поврежденная техника. Лишь спустя несколько минут они догадались об угоне и стали стрелять вслед.

БМП в итоге стала трофейной: ее прятали в лесополосе и отремонтировали, превратив из вражеской и рабочую и полезную для подразделения.

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