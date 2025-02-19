Российский боец обескуражил ВСУ угоном подбитой бронемашины
Участник СВО завел и угнал подбитую бронемашину на глазах у украинских военных
Фото: [Медиасток.рф]
Боец «Эспаньолы» рассказал RT, как угнал боевую машину пехоты (БМП) на глазах у противника, хотя техника была серьезно подбита.
Механик с позывным Зарик находится на СВО с 2022 года. Он активно выступал на Запорожском направлении, а затем решился вступить в подразделение «Эспаньола». Летом 2023 года с бойцом произошел забавный случай, в котором ему пригодились все знания о технике.
По словам Зарика, его группа возвращалась с миссии, но неожиданно увидела подбитый БМП украинской армии. К транспорту осторожно подобрались, решив проверить, в каком состоянии машина.
«Когда я завел ее, она была неуправляема — работали только первая и задняя передачи. На свой страх и риск поехали до нашей полосы», — вспоминает Зарик.
При этом все произошло под носом у противника. Украинские военные удивились и поначалу не поняли, как могла поехать поврежденная техника. Лишь спустя несколько минут они догадались об угоне и стали стрелять вслед.
БМП в итоге стала трофейной: ее прятали в лесополосе и отремонтировали, превратив из вражеской и рабочую и полезную для подразделения.
Ранее сообщалось, что боец ВС России в тапках сбил дрон ВСУ, едва встав с кровати.